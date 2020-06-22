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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:52:46 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,235707 -0,17
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,386056 -0,11
Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F 0,021522 -0,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051651 -0,03
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596342 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070720 -0,15
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035848 -0,03
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,028947 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,910860 -1,08
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071262 -0,43
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,169909 -0,42
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078419 -0,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,254133 -0,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,226823 -1,13
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,184515 -0,24
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,885188 -0,10
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095351 -0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,685742 -0,75
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,990746 -0,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,539295 -0,16
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,580769 -0,11
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,494381 -0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,046685 -0,13
Garanti Portföy Altın Fonu 0,106405 -0,13
Ak Portföy Altın Fonu 0,086047 -0,12
İş Portföy Altın Fonu 0,041780 -0,12
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036945 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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