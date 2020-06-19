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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:32:46 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,671537 -0,29
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038606 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090781 -0,54
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041154 -0,50
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047567 -0,48
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,953684 -0,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,260380 -0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032772 -0,71
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,252175 -0,51
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110775 -0,44
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,388767 -0,30
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,393287 -0,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,541733 -0,15
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,054654 -0,07
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020517 -0,03
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038154 -0,03
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,634399 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,055927 -0,51
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,925246 -0,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,756069 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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