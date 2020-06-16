Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037860
|-0,62
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056049
|-0,59
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032429
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,187514
|-0,48
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,622588
|-0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033763
|-2,24
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018773
|-1,83
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,854061
|-0,48
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,797365
|-0,21
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,977432
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,087585
|-2,65
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,043446
|-1,32
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,086475
|-1,29
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,102857
|-1,23
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,205177
|-1,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,337363
|-2,77
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049098
|-0,77
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,708908
|-0,67
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090856
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,515678
|-0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,980687
|-0,94
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050573
|-0,92
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,562998
|-0,91
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,479087
|-0,87
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,075382
|-0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,816471
|-1,19
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031647
|-0,96
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,090282
|-0,95
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046169
|-0,95
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041312
|-0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)