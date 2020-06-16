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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:41:45 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037860 -0,62
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056049 -0,59
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032429 -0,56
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187514 -0,48
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,622588 -0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033763 -2,24
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018773 -1,83
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,854061 -0,48
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,797365 -0,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,977432 -0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087585 -2,65
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,043446 -1,32
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086475 -1,29
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,102857 -1,23
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,205177 -1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,337363 -2,77
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049098 -0,77
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,708908 -0,67
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090856 -0,57
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,515678 -0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,980687 -0,94
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050573 -0,92
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,562998 -0,91
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,479087 -0,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,075382 -0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,816471 -1,19
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031647 -0,96
TEB Portföy Altın Fonu 0,090282 -0,95
Deniz Port. Altın Fonu 0,046169 -0,95
İş Portföy Altın Fonu 0,041312 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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