  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:31:30 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576861 -0,90
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230006 -0,77
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821435 -0,70
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 686,840170 -0,56
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,913602 -0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006184 -0,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064476 -0,47
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,021782 -0,42
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031516 -0,41
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018558 -0,41
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,089472 -0,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,465011 -0,44
Aura Portföy Değ. Fon 0,704517 -0,37
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019290 -0,37
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,492951 -0,30
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 81,880320 -0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,800946 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı