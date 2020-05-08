Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576861
|-0,90
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230006
|-0,77
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,821435
|-0,70
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|686,840170
|-0,56
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,913602
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006184
|-0,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064476
|-0,47
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,021782
|-0,42
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031516
|-0,41
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018558
|-0,41
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,089472
|-0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,465011
|-0,44
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,704517
|-0,37
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019290
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,492951
|-0,30
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|81,880320
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,800946
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)