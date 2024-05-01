Katarlılar, Türkiye'deki o ilimizde en iyi mıhlamayı yapmak için Türk mutfağında yarıştı... Arap turizmciler kapıştı

Rize'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için tezgahın başına geçti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Rize, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Turizm sezonu öncesi Körfez ülkelerindeki seyahat acentesi sahipleri, davet üzerine Rize'ye geldi.

Şehirdeki turizmcilerle birlikte şehrin güzellikleri tanıtılan yabancı misafirlere Çay Çarşısı'ndaki restoranda yöresel lezzetler tattırıldı.

Arap turizmciler mıhlama için yarıştı

Ardından grupta Rize'nin yöresel lezzetlerinden olan mıhlama yarışması düzenlendi. Ayrı 2 grupta 8 kişinin katıldığı yarışmaları, yine Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerden oluşan jüri değerlendirdi.

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En iyi mıhlamayı yapmak için önlüklerini giyen turizmciler, şeflerin yönlendirmeleriyle yarışı tamamladı. Yarışma sonunda katılımcılara yöresel hediyeler de verildi.

"Misafirlerin elleri yatkındı"

İşletmeci Süleyman Tarakçı, "Buraya gelen misafirlerin geriye döndüklerinde akıllarında bir şeyler kalması için etkinlikler yaparak, onlara deneyim yaşatmak istiyoruz. Bugün de mıhlama yaparak onlara bu deneyimi yaşattık. Misafirlerin elleri yatkındı. Gayet başarılı bir yarış oldu" dedi.