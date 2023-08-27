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Spor Katarlılar İtalyan devini satın alıyor! Analistler belirledi: Verratti Katar yolunda
Spor

Katarlılar İtalyan devini satın alıyor! Analistler belirledi: Verratti Katar yolunda

Yeniakit Publisher
2023-08-27 21:03:00 - 2023-08-27 21:18:21
Katarlılar İtalyan devini satın alıyor! Analistler belirledi: Verratti Katar yolunda

Katar merkezli Al-Arabi'ye Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İtalyan orta saha Marco Verratti'nin, Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye transferi an meselesi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İtalyan orta saha Marco Verratti'nin, Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye transferi an meselesi.

PSG forması giyen yıldız orta saha Marco Verratti, Katar takımlarından Al-Arabi'ye transfer olmak üzere.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Foot Mercato'nun aktardığı habere göre:

"PSG, Katar ekibi Al-Arabi ile anlaşma sağladı. Anlaşmayı tamamlayacağından emin olan Katar ekibi, oyuncuya baskı yapıyor"

Galatasaray, kiralık formülünü kullanarak kadrosuna katmak istiyordu.
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Marco Verratti'nin Fransız kulübüyle 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla toplamda 38 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı

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