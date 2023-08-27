Katarlılar İtalyan devini satın alıyor! Analistler belirledi: Verratti Katar yolunda
Katar merkezli Al-Arabi'ye Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İtalyan orta saha Marco Verratti'nin, Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye transferi an meselesi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İtalyan orta saha Marco Verratti'nin, Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye transferi an meselesi.
PSG forması giyen yıldız orta saha Marco Verratti, Katar takımlarından Al-Arabi'ye transfer olmak üzere.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Foot Mercato'nun aktardığı habere göre:
"PSG, Katar ekibi Al-Arabi ile anlaşma sağladı. Anlaşmayı tamamlayacağından emin olan Katar ekibi, oyuncuya baskı yapıyor"
Galatasaray, kiralık formülünü kullanarak kadrosuna katmak istiyordu.
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Marco Verratti'nin Fransız kulübüyle 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla toplamda 38 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı