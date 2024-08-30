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Ekonomi Katarlı ortağı ile akrep fabrikası açtı! Hükümetten izin istediler: 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı...
Ekonomi

Katarlı ortağı ile akrep fabrikası açtı! Hükümetten izin istediler: 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı...

Yeniakit Publisher
2024-08-30 15:49:00 - 2024-08-30 16:15:53
Katarlı ortağı ile akrep fabrikası açtı! Hükümetten izin istediler: 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı...

Genç avukat ile Katarlı ortağından Türkiye'nin birçok ilinde 1 gram zehri satmak için önemli bir başvuru geldi. Hükümetten izin alan iki girişimci akrep fabrikası açtı. Genç avukat ile Katarlı ortağı satmaya hazırlanıyor.

Genç avukat ile Katarlı ortağı, akrep fabrikası açtı. 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı..

Avukat Mustafa Polat (24), akrep yetiştiriciliği işine odaklandı. Maliyeti yüksek iş fikrini hayata geçirmek için Türkiye'de ilk olarak akrep yetiştiriciliği yapan "Akrep Ali" lakaplı Ali Yılmaz ile tanıştı. Yılmaz'dan iş konusunda destek ve fikir alan Polat, daha sonra Katarlı iş adamı Muhammed El Rayach ile tanıştı.

İş anlattı. Ardından Rayach ile ortak kurduğu fabrikada 5 bin akrep ile işe başladı. Ürettikleri akrep zehrini yurt dışına ihraç edeceklerini açıkladı.

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