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Katarlı gazeteciden Türkçe tweet!

Katarlı gazeteci Jaber Al Harami bugün Suudi Arabistan başsavcısıyla görüşen İstanbul başsavcısına ithafen Türkçe bir mesaj yayımladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:44
Katarlı gazeteciden Türkçe tweet!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesinin ardından Suudi Başsavcı bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla bugün İstanbul başsavcısıyla görüştü. Görüşme öncesi sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımlayan Katarlı gazeteci Jaber Al Harami İstanbul başsavcısına geçmişte yaşanan bir olayı hatırlattı.

'Birçok kişinin idamını istedi'

Katarlı gazeteci Jaber Al Harami yayımladığı Türkçe mesajında ''İstanbul Başsavcısına bir mesajım var. Bugün bir araya geleceğiniz Suud Başsavcısı, kendisi görev zamanında Suudi Arabistan'nin yaşadığı en büyük gözaltı operasyonuna onay verdi. Suçu olmayan onlarca alim düşünür akademisyen hapse atıldı. Bir çok kişinin de idamını istedi..'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:44
  1. İstanbul
  2. jaber Al Harami
  3. suudi başsavcı

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