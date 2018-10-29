Katarlı gazeteciden Türkçe tweet!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesinin ardından Suudi Başsavcı bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla bugün İstanbul başsavcısıyla görüştü. Görüşme öncesi sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımlayan Katarlı gazeteci Jaber Al Harami İstanbul başsavcısına geçmişte yaşanan bir olayı hatırlattı.

'Birçok kişinin idamını istedi'

Katarlı gazeteci Jaber Al Harami yayımladığı Türkçe mesajında ''İstanbul Başsavcısına bir mesajım var. Bugün bir araya geleceğiniz Suud Başsavcısı, kendisi görev zamanında Suudi Arabistan'nin yaşadığı en büyük gözaltı operasyonuna onay verdi. Suçu olmayan onlarca alim düşünür akademisyen hapse atıldı. Bir çok kişinin de idamını istedi..'' ifadelerini kullandı.