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Dünya Katar'la Güney Kore arasında LNG anlaşması
Dünya

Katar'la Güney Kore arasında LNG anlaşması

Katar, Güney Kore'ye yirmi yıl boyunca yılda iki milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz satılması konusunda anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 17:21:00 -
Katar'la Güney Kore arasında LNG anlaşması

Devlete bağlı Katar Petrol Kurumundan (Qatar Petroleum) yapılan yazılı açıklamada, Qatar Petroleum ile Güney Kore'de devlete ait doğalgaz şirketi Korea Gas Corporation (KOGAS) arasında imzalanan LNG tedariki anlaşmasına ilişkin bilgi verildi.

KOGAS'a yirmi yıl süreyle yılda iki milyon ton LNG satılması konusunda anlaşma imzalandığı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın 2025 Ocak ayından itibaren yürürlüğe gireceği ve doğal gazın KOGAS LNG istasyonlarına teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Petroleum'un CEO'su Saad bin Şeride el-Kabi de, Qatar Petroleum'un Güney Kore'nin önemli bir doğal gaz tedarikçisi olduğunu dile getirdi.

El-Kabi ayrıca, anlaşmanın Qatar Petroleum ile KOGAS arasındaki güçlü ve tarihi ortaklığın bir başka adımı olduğunu kaydetti.

Qatar Petroleum'a ait çeşitli şirketler, 1999'dan beri Güney Kore'ye 185 milyon tonun üzerinde LNG ihraç etti.

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