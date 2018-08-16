Katar'ın Türkiye'ye desteği ABD kuklalarını rahatsız etti!

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Arap medyasında farklı yorumlara neden oldu.

Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den eleştiriler sesler yükseldi. Katar gazetesi Al Watan ise başyazısında "Sözde değil özde destek" diyerek kararı övdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim, halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı.

Gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

'ABD İLE DOĞRUDAN KARŞIYA GELME ANLAMINA GELİYOR'

Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği aktarıldı.

Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

'KATAR TÜRK HALKINA DESTEĞİ SÖZDE BIRAKMADI'

Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklanması, Katar'da yayımlanan gazetelerin de birinci sayfalarındaydı. Al Watan gazetesi başyazısında "Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü" dedi.

Gazetenin birinci sayfasında, "Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara'nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor." ifadesi yer aldı.

'KATAR VE TÜRKİYE'NİN İTTİFAKI TÜM ENGELLERİ AŞIYOR'

Devletin kontrolündeki bir diğer gazete olan Al-Sharq'a yazan Sadık Muhammed al-Amari de "Katar ve Türkiye'nin ittifakı tüm engelleri aşıyor" diye yazdı:

Gazetede, "Yardım paketi Katar'ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

'KATAR TÜRKİYE'YE ŞÜKRANINI GÖSTERDİ'

Londra merkezli Rai al-Youm internet sitesi başyazısında, "Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir" ifadeleri yer aldı:

BAE TELEVİZYONU: İZOLE PARTNERLER

BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan "izole partnerler" olarak bahsetti. Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar da işlendi.

'KATAR TÜRKİYE'YE BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALDI'

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

'ERDOĞAN REJİMİNE UTANMAZCA YARDIM'

Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı" eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.

'TAMİM ERDOĞAN'A İTAAT ETTİ'

Sosyal medyadaki yorumlarda ise bazı kullanıcılar Katar'ın Türkiye'ye "itaat ettiğini" söylerken bazıları da iki ülkenin "kardeşçe" ilişkilerini kutladı. Arapça "Tamim Erdoğan'a itaat etti" ve "Katar'la Türkiye yakınlaşıyor" etiketleri Twitter'da sıklıkla kullanıldı. İlk etiketle 8 bin, ikincisiyle 20 bin civarında paylaşım yapıldı.

'ANKARA KATAR'IN İŞGALİNİ ENGELLEDİ'

Deutsche Welle Arapça'nın yayınına katılan Türk yorumcu Muhammed Zahid Gül'ün Ankara'nın Katar'ın işgalini engellediğini ve şimdi bu borcun ödenmesini istediğini söylediği video da sıklıkla paylaşıldı.

2017'deki Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki siyasi krizin başlamasının ardından Twitter'da Katar hükümetine karşı sızdırılan belgelerin yayınlandığı QatariLeaks hesabı da "Katar ve tahakküm fantezisi… Kardeşlerine ihanet edip kendini Türkiye ve İran'ın kollarına attı" paylaşımında bulundu.

Bunun karşısında çok sayıda Katarlı da liderlerine desteklerini açıklayan, Türkiye ile iyi ilişkilerinin ve Doha'nın Türkiye'ye yapacağı yatırımın ülkenin diplomatik gücünü gösterdiğini yazdı.

Katar ve diğer Körfez ülkeleri 2017'den beri birbirlerine çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Anlaşmazlıkların odak noktasında Katar'ın Müslüman Kardeşler'e desteği yatıyor.