  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar'dan gündemi altüst edecek itiraf: Evet öldüler

Tek yalanı doktorluk değilmiş! Sahte doktorun bu yaptıklarını şeytan duysa kaçar

1991-1995 arasında, CHP+İP bu değişikliği niye yapmadı?

Dev proje için geri sayım... 3,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek!

Doğalgaz faturasını düşürmek bu kadar basit!

'Petrol var' deyince kimse inanmamıştı! 'Deli' denilen adamın başına talih kuşu kondu: Dev petrol rezervi

Fatih Altaylı canlı yayında fena patladı! Kimler için "Bana b.ka bakar gibi bakıyorlar" dedi? Eline sopa alıp dalacakmış

İzleyen "Hak etmişsin" diyor! Uçkur düşkününden rezil itiraf

Türkiye'nin beklediği rakamlar açıklandı

İstanbul'da kafatası ve iskelet parçaları bulundu! Görenler dehşete düştü! Ekipler harekete geçti
Dünya Katar'dan tarihi drone alımı! 1 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu
Dünya

Katar'dan tarihi drone alımı! 1 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu

Katar, ABD'den 1 milyar dolarlık anti-drone sistemi satın aldı. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:21:00 -
Katar'dan tarihi drone alımı! 1 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a 1 milyar dolarlık anlaşma kapsamında anti-drone sistemi satışını onayladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ana yüklenicilerin Raytheon Technologies Corp, SRC ve Northrop Grumman Corp olacağı belirtildi.

Satış onayı, Başkan Joe Biden'ın bu yılın başlarında Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemesi ve özel statü vermesinin ardından geldi.

Mepanews

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23