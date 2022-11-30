Katar'dan tarihi drone alımı! 1 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu
Katar, ABD'den 1 milyar dolarlık anti-drone sistemi satın aldı. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a 1 milyar dolarlık anlaşma kapsamında anti-drone sistemi satışını onayladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ana yüklenicilerin Raytheon Technologies Corp, SRC ve Northrop Grumman Corp olacağı belirtildi.
Satış onayı, Başkan Joe Biden'ın bu yılın başlarında Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemesi ve özel statü vermesinin ardından geldi.
Mepanews