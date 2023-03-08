Katar'dan sürpriz Trabzon kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular

Katar Havayolları, yeni uçuş noktalarını Berlin’de düzenlenen ve dünya turizm sektörünü bir araya getiren ITB Berlin Fuarı’nda açıkladı. Şirketin Grup Başkanı Akbar Al Baker, Türkiye’den yeni uçuş noktasının ise Trabzon olacağını söyledi.

Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, Qatar Airways, FIFA World Cup Qatar 2022’nin başarısını vurgulayarak, yeni spor sponsorluk portföyünün yanı sıra 2023 yılı için sıralanan çok sayıda başka proje ve ortaklığı ITB Berlin’de kamuoyu ile paylaştı.



Şirket, 2023’te 7 noktaya sefer başlatacak. Doha’dan yapılacak seferlerle yeni hatlar arasında Trabzon’un yanı sıra Chittagong, Juba, Kinshasa, Lyon, Medan ve Toulouse da yer alıyor.

Trabzon’a körfez ilgisi

Arap turistlerin Türkiye’de ilgi gösterdikleri önemli noktalardan biri haline gelen Trabzon için seferler yaz aylarına planlandı. Halen Trabzon’a başlayacak Katar Havayolları’nın yanı sıra tarifeli uçan Körfez bölgesinden farklı havayolu şirketleri de bulunuyor.

11 hat yeniden açılıyor

Qatar Airways ayrıca 11 varış noktasına uçuşlarına salgın nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlıyor. Bu noktalar arasında Pekin, Birmingham, Buenos Aires, Kazablanka, Davao, Marakeş, Nice, Osaka, Phnom Penh, Ras Al-Khaimah ve Tokyo Haneda yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO