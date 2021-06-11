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Dünya

Katar'dan S-400 çıkışı

Türkiye'den sonra S-400 tedariki için harekete geçen Katar, Rusya ile yapılan görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:32:00 -
Katar'dan S-400 çıkışı

Katar, Rusya ile S-400 hava savunma sistemi tedariki konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini açıkladı.

 

Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmed bin Nasır el-Sani, Katar ve Rusya askeri heyetlerinin düzenli olarak eğitim ve bilgi toplama amacıyla karşılıklı ziyarette bulunduğunu kaydederek, Doha'ya S-400 hava savunma sistemi tedariki konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmed Bin Nasır el-Sani, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rusya ile Katar arasındaki iş birliği devam ediyor. Heyetlerimiz Rusya'ya geliyor, Rus heyetleri Katar'ı ziyaret ediyor. Eğitim, bilgi değişimi ve diğer alanlarla uğraşıyorlar. Katar için Rusya, tüm alanlarda stratejik ortak. Rusya Savunma Bakanlığı ile çok güzel ilişkilere sahibiz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Katar'a S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili olarak "Bu konu hala masada, ama halihazırda bu konuda herhangi bir ilerleme yok" bilgisini paylaştı.

Rusya ve Katar, 2018'de askeri teknik işbirliği anlaşmasını imzalamıştı.

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