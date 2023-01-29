Katar'dan müthiş hamle: 'Qatar Energy' Lübnan'da gaz arama çalışmalarına katılacak! Sevkiyatı yapabilir

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Energy CEO'su Saad Şerida Al-Kaabi, Fransa'ya ait TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne ve İtalya'nın "Eni" enerji şirketi CEO'su Claudio Descalzi ile bir araya geldi.

Enerji alanında sağladıkları ortaklıklara ilişkin bilgi veren Mikati, "Qatar Energy, Lübnan kara sularındaki 9. ve 4. bloklarda yüzde 30'luk bir pay üzerinden gaz keşif çalışmalarına katılacak." dedi.

Mikati, Katar'ın Lübnan'a ait enerji yataklarında üretim ve keşif çalışmalarına katılmasını "önemli" ve "istisnai" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Lübnan Başbakanı, aynı bloklarda Total ve Eni'nin de yüzde 35'lik pay üzerinden çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Katar'ın aldığı yüzde 30'luk pay, Rusya'nın Novatek enerji şirketine aitti; ancak Novatek'in Ağustos 2022'de gaz arama ve keşiften vazgeçtiği belirtiliyor.

Katar, Fransa ve İtalya'ya ait şirketlerin çalışma yapacağı 4. Blok Beyrut'un hemen kuzeyinde, 9. Blok ise ülkenin güney sularında yer alıyor.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.

Katar'ın gelir kaynağı: Petrol Dukhan ve Qatari'de çıkarılmakta olup Katar Ekonomisi petrol ve doğalgaza dayalıdır. Ülkenin GSYİH'nın %56'sı, ihracat gelirlerinin ise % 89'u petrol ve doğalgaz sektöründen elde edilmektedir. Doğalgaz da ülke için oldukça önemli bir yeraltı kaynağıdır. Katar gaz rezervi: Petrol sayesinde Katar dünyanın kişi başına düşen millî geliri en yüksek ülkelerden biridir. Ülkenin 7000 km³ ile dünyanın üçüncü büyük kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahiptir ve dünyadaki toplam rezervlerinin %5'inden fazlasını oluşturur.

Katar doğalgaz ihracatı: Rusya ve İran'dan sonra üçüncü en büyük doğal gaz rezervine sahip Katar, 77 milyon ton olan sıvılaştırılmış gaz ihracatını, 2027'de 126 milyon tona çıkarmayı planlıyor. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçısıyken, Katar da Avustralya'dan sonra dünyanın en büyük sıvılaştırılmış gaz ihracatçısı olma yolunda.