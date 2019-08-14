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Katar'dan "Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısı"na kınama

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:08
Katar'dan "Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısı"na kınama

DOHA (AA) - Katar, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bakanın sorumsuz açıklamalarının, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statükosunun değiştirilmesi için umutsuz bir girişim ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa'da devam eden İsrail saldırılarını durdurmak, yasal ve tarihi durumunu korumak için acilen harekete geçilmesi gerektiği de vurgulandı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, dün Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Harem-i Şerif'teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde olan Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Yahudilerin Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif içinde müdahale etmiş ve 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs, İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:08
  1. İsrail
  2. Katar

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