Katar'dan isyan ettiren İsrail kararı! Maalesef geri adım attılar
Katar, terör örgütü İsrail adına casusluk yapan 8 eski Hint deniz subayını serbest bırakma kararı aldı.
Katar, İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle daha önce idama mahkum edilen 8 eski Hint deniz subayını serbest bıraktı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü 8 subayın serbest bırakıldığını duyurarak Katar'a teşekkür etti.
Açıklamada "Katar Emiri'nin bu vatandaşların serbest bırakılması ve evlerine dönmelerini sağlama kararını takdirle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kişiler, denizaltılarla ilgili hassas bilgileri İsrail istihbaratına aktardıkları suçlamasıyla Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.
Tutuklanan 8 kişi ilk olarak idama mahkum edilmiş, birkaç ay sonra cezaları hafifletilmişti.
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Serbest bırakılanlardan 7'sinin Hindistan'a döndüğü belirtilirken sekizinci kişinin durumu hakkında ayrıntı verilmedi.
Kaynak: Mepa News