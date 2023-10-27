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Dünya Katar'dan İsrail'e açık mesaj! Hepsi idam edildi!
Dünya

Katar'dan İsrail'e açık mesaj! Hepsi idam edildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 09:52:00 -
Katar'dan İsrail'e açık mesaj! Hepsi idam edildi!

Katar, İsrail'e casusluk yapan 8 eski deniz subayını idam etti.

Hindistan donanmasının eski mensubu 8 Hint subayı Ağustos 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklandı. Tutuklanan subaylar ilk kez mart ayında mahkemeye çıkarıldı. Bunun ardından Katarlı yetkililer, ellerinde eski Hint donanma personellerinin İsrail'e casusluk yaptığı iddiasına ilişkin deliller bulunduğu belirtti.

Hindistan'ın NDTV televizyonuna göre, konuya ilişkin bir gelişmeyi aktardı. Katar yargısının, İsrail adına casusluk suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı 8 eski deniz subayını idama mahkum ettiği bildirildi. İdama mahkum edilen Hindistanlı eski deniz subaylarının Katar'ın yürüttüğü bir denizaltı projesinde çalıştığı ifade edildi.

Dün, söz konusu eski subayların idamlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Kararı, "şoke edici" olarak nitelendiren Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İdam kararı bizi derinden sarstı. Ayrıntılı kararı bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle temas halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hindistan donanmasının eski mensubu 8 Hint subayı Ağustos 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklanmıştı.
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Yorumlar

yavuz

Helal olsun Katara.

OSMANLI

Darısı başımıza inşaAllah ! İdam tc ne gelmeli içimiz hain maşa ajan kaynıyor meclis dahil
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