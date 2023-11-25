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Dünya Katar'dan İsrail ve Filistin açıklaması: Engeller ortadan kalktı
Dünya

Katar'dan İsrail ve Filistin açıklaması: Engeller ortadan kalktı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 22:17:00 -
Katar'dan İsrail ve Filistin açıklaması: Engeller ortadan kalktı

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Filistin'de başlattığı katliam saldırıları sürüyor. Katar, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes mutabakatının uygulanmasının önündeki engellerin ortadan kalktığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklmada, "Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." denildi.

Kaynak: AA

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