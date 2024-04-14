Katar'dan İran ve İsrail'e çağrı

İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı, Katar'da endişeyle karşılandı. Doha yönetimi, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflardan gerilimi durdurmaları istendi.

Dünya kamuoyuna da seslenen Katar açıklamasında, "Uluslararası topluma bölgedeki gerilimi azaltmak için acil eyleme geçme çağırısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın sağlanmasını amaçlayan tüm çabaların desteklenmesi taahhüdü yinelendi.

İran-İsrail arasındaki gerilim

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

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İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.