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Katar'dan iki ülkeye son uyarı! "Böyle devam edemez"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin hem İran hem ABD ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
Katar'dan iki ülkeye son uyarı! "Böyle devam edemez"

İngiltere'nin başkenti Londra'da basına açıklamalarda bulunan Al Sani, "Bir noktada tarafların ilişki kurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, ilelebet böyle devam edemez" ifadesini kullandı.

Katar, Umman, Irak ve Japonya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülkenin İran ile ABD arasındaki gerilimin düşürülmesi için gayret gösterdiğini belirten Al Sani, "Bütün bu ülkeler gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan kaygılı. Katar ve diğer bölge ülkeleri geriliminin düşürülmesi için girişimlerde bulundu. Biz de hem ABD ile hem de İranlılar ile görüştük" diye konuştu.

"Hiç kimsenin yararına olmayacak" 

Amaçlarının iki ülke arasındaki açıklığı gidermek ve taraflar arasında bir diyalog başlatmak olduğunu belirten Al Sani, "Gerilimin tırmanması bölgede hiç kimsenin yararına olmayacak" görüşünü dile getirdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
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