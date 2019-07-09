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Katar'dan hava savunma sistemi kararı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani Beyaz Saray'da görüştü. İkili ilişkilerin ve ticaretin görüşüldüğü buluşmada, Katar'ın ABD'den Patriot hava savunma sistemi alacağı belirtildi. Katar ayrıca, Rusya ile de S-400'ler için müzakere yürütüyor.

09 Temmuz 2019 Salı 23:23
Katar'dan hava savunma sistemi kararı!

Katar Emiri Şeyh Temim'i Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Trump: Şeyh Temim gerçek bir lider

Şeyh Temim'den "gerçek bir lider" diye bahseden Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

"Şeyh Temim'le çalışmak gerçekten büyük bir onur"

Katar'ın ABD'ye yüksek düzeyde yatırımlar yapıp, ciddi miktarlarda silah ve askeri ekipman aldığını anlatan Trump, "Tüm bunlar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Katar'da büyük askeri varlığımızı da sürdürüyoruz. Dünyadaki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Sizin gibi bir dostumla çalışmak gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesini yaptı.

"İran kendisine dikkat etse iyi olur"

Trump ayrıca, bir soru üzerine İran'ın çok kötü şeyler yaptığını savunarak, "Kendilerine dikkat etseler iyi olur." ifadesini kullandı.

Şeyh Temim'den Trump'a davet

Katar Emiri de Trump'a gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, "Birlikte iyi iş çıkarıyoruz. Aramızdaki ekonomik ortaklık 185 milyar doları geçmiş durumda ve bunu iki katına çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Şeyh Temim, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden El-Udeyd Hava Üssü'nü ve ülkeyi ziyaret etmesi için Trump'ı Katar'a davet etti.

5 yeni anlaşma imzalandı

Beyaz Saray, Trump ile Şeyh Temim arasında toplam 5 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Buna göre, Katar Petrol ile Chevron-Phillips, Katar Havayolları ile General Elektrik, Katar Havayolları ile Boeing, Katar Havayolları ile Gulfstream Aerospace ve Katar Hükümeti ile Raytheon arasında olmak üzere toplam 5 anlaşma imzalandı.

Katar Patriot alacak

Anlaşmalar kapsamında Katar, 5 Boeing 777 Freighters'ın yanı sıra Raytheon'dan da NASAM ve Patriot füze sistemlerini alacak.

Şeyh Temim Kongre liderleriyle bir araya gelecek

ABD temasları çerçevesinde Washington'da bulunan Şeyh Temim dün de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Asper ile bir araya gelmiş, ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in onuruna verdiği yemeğe katılmıştı.

Şeyh Temim'in Kongre liderleriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Katar S-400 için de Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor

Öte yandan Katar S-400 alımı için de Rusya ile müzakere halinde.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, geçtiğimiz Mart ayında, resmi temasları çerçevesinde Katar'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Doha'da bir araya gelmişti. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rusya'dan askeri teçhizat alımıyla ilgili diyaloğun sürdüğünü aktaran Katarlı Bakan, S-400 konusunda henüz nihai karara varmadıklarını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:23
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