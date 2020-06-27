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Aktüel

Katar'dan Gazzeli 100 bin yoksul aileye nakdi yardım

İhtiyaç sahibi ailelere yüzer dolar şeklinde planlanan yardımların dağıtımı koronavirüs önlemleri nedeniyle 6 gün sürecek

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:55:21 -
Katar'dan Gazzeli 100 bin yoksul aileye nakdi yardım

GAZZE (AA) - Katar'ın Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gönderdiği nakdi yardım sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Gazze'deki binlerce Filistinli, her aileye yüzer dolar olmak üzere gönderilen nakdi yardımı almak için postane şubelerine geldi.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardımların dağıtımının 6 gün süreceği ve dağıtım sırasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin titizlikle uygulanacağı kaydedilmişti.

Katar'ın gönderdiği bu yardım, her ay düzenli olarak Gazze'deki fakir ailelere gönderilen 30 milyon dolarlık yardımın 10 milyonluk kısmını oluşturuyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

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