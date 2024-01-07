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Dünya Katar'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
Dünya

Katar'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 22:42:00 -
Katar'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Orta Doğu turu kapsamında Katar'da bulunan Blinken, Şeyh Temim ile başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile bunları geliştirmenin yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası konu ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede Gazze'de acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, tüm bölgelere yeterli ve sürdürülebilir insani yardım ulaştırılması ve gerilimin düşürülmesi için çalışmanın gerektiğini belirtti.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye ve Ürdün'ün ardından Katar'a gelen Blinken'in ziyaret programında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Batı Şeria da yer alıyor.

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