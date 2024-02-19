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Dünya Katar'dan 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya çağrı
Dünya

Katar'dan 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya çağrı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 20:04:00 - 2024-02-19 20:12:17
Katar'dan 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya çağrı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, terörist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya siyasi krizleri polemik çıkararak geçiştirmek yerine, Hamas'la dolaylı esir takası müzakerelerine odaklanma çağrısı yaptı.

Ensari yaptığı yazılı açıklamada, 'Gazze kasabı' Netanyahu'nun İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'ı eleştiren iddialarına cevap verdi.

Netanyahu'nun Katar'a daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması için Hamas'a baskı kurması yönündeki çağrısını "oyalama çabası" olarak değerlendiren Ensari, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı, Katar'ın ilk günden itibaren arabuluculuk çabaları, krizin sona erdirilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasındaki kararlılığını gayet iyi biliyor. 109 esirin serbest bırakıldığı insani ara bu kararlılığımızın örneğidir. Bu aynı zamanda, müzakere ve anlaşmaların esirlerin geri getirilmesi, gerilimin sonlandırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için tek çözüm olduğunu kanıtlamıştır."

Katar Dışişleri Bakanı Ensari, Netanyahu'nun ülkesinin ortaya koyduğu arabuluculuk çabalarına yönelik suçlamalarını reddederek, Katar'ın Gazze Şeridi'ne yaptığı yardımların İsrail, ABD, Mısır ve Birleşmiş Milletler ile tam koordineli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi krizleri polemiklerle atlatmaya çalıştığını belirten Ensari, şöyle devam etti:
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"Katar arabuluculuk çalışmalarını sürdürüyor ve İsrail Başbakanının ülkesindeki siyasi krizlerden kaçmak için çıkardığı anlaşılan polemiklerine ve açıklamalarına aldırış etmiyor. Kendi dar siyasi gündemine uygun düştüğünde bu tür açıklamalar yapmak yerine, İsrail Başbakanından bölgenin güvenliğine hizmet edecek ve savaşın yol açtığı trajediyi sona erdirecek olan müzakerelere odaklanmasını istiyoruz."

Netanyahu, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, "Hamas üzerinde fazla baskı kurmadığı" iddiasıyla Katar'ın arabuluculuk rolünü "sorunlu" olarak nitelendirmişti.

Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

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