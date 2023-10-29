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Gündem Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10) sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı
Gündem

Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10) sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 20:15:00 - 2023-10-29 20:17:40
Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10) sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı

Katar Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu Türk bayrağı Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Katar'ın sembol binalarına Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesi ile Katar'ın sembolik binalarına Türk bayrağı yansıtılacak.

 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesi ile Katar'ın sembolik binalarına Türk bayrağı yansıtılacağı bildirildi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın sembolik değeri bulunan binalara Türk bayrağının yansıtılacağını belirtilmişti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında şehirde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Türk bayrağı yansıtılan Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital binalarına en az 6 binanın daha ekleneceğini kaydetti.

Göksu, Katar'ın sembolik değeri bulunan toplam 8 veya 10 binasına her taraftan görülecek şekilde Türk bayrağının yansıtılacağını ve bu yapılarda 100. yıl kutlama metinlerinin gösterileceğini ifade etti.

Kampanyaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Göksu, "Bu faaliyetimize izin veren Katar devletine de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah 100. yılımızı senenin sonuna kadar daha değişik etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz." dedi.
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