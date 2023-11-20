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Dünya Katar'dan dünyaya katil İsrail çağrısı!
Dünya

Katar'dan dünyaya katil İsrail çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:50:00 - 2023-11-20 20:50:42
Katar'dan dünyaya katil İsrail çağrısı!

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki Endonezya Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından İsrail'in sivillere karşı işlediği suçlar için uluslararası soruşturma açılması çağrısını yineledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yönelik saldırıları devam ediyor. Endonezya Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Katar, bir kez daha, İsrail'in sivillere karşı işlediği suçlar için uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya Hastanesi’ne düzenlenen saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, saldırının savaş döneminde sivil kişilerin korunmasına yönelik maddeleri içeren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

"İsrail'e karşı acil eyleme geçilmeli"

Katar’ın İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere karşı işlediği suçları araştırmak üzere uluslararası soruşturma açılması çağrısının yinelendiği açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'i daha fazla suç işlemekten caydırmak için acil eyleme geçme çağrısında bulunuyor” denildi.

Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı ve 150 yaralı ile 100 sağlık görevlisinin bulunduğu Endonezya Hastanesi’ne İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

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