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Dünya Katar'dan çağrı: Gazze'yi kıtlıktan bu kurtarır
Dünya

Katar'dan çağrı: Gazze'yi kıtlıktan bu kurtarır

Yeniakit Publisher
2024-04-04 00:54:00 -
Katar'dan çağrı: Gazze'yi kıtlıktan bu kurtarır

Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Tarık el-Ensari, İsrail'in yıkıcı saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni kıtlıktan kurtarmak için sınır kapılarının açılmasından başka alternatif olmadığını söyledi.

el-Ensari, Arap Birliği'nin Gazze'yi görüştüğü olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda sağlam durma çağrısını yineledi.

Ensari, "Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin'deki korkunç insani gerçekliğin, uluslararası toplumu Gazze'de kalıcı bir ateşkes tesis etmek ve saldırıların etkisinin bölgeye yayılmasını önlemek için sıkı bir şekilde önlem almaya zorladığını" ifade etti.

Ensari konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'yi tehdit eden kıtlıktan kurtarmak ve soykırım riskini önlenmek için işgalci güçler tarafından kapatılan sınır kapılarının açılmasını sağlamaktan başka bir alternatif yok."

Arap Birliği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere, daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı kararı almıştı.
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Söz konusu toplantı, Moritanya'nın Mısır Büyükelçisi, Arap Birliği Daimi Temsilcisi ve Arap Birliği Konseyi Başkanı Hüseyin Sidi Abdullah Aldi başkanlığında Kahire'de başladı. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zaki ve üye ülkelerin delegeleri katılıyor.

Arap Birliğinden daha önce yapılan açıklamada, Filistin'in talebi ve Arap ülkelerinin desteğiyle düzenlenen toplantıda, "soykırım suçunu ve İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı açlık ve yerinden etme politikasını durdurmaya yönelik Arap ve uluslararası eylemin" tartışılacağı açıklanmıştı.

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