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Katar'dan büyük başarı! Uzaya fırlatıldı

Kardeş ülke Katar, "Suhail 2" uydusunu ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattı.

16 Kasım 2018 Cuma 17:36
Katar'dan büyük başarı! Uzaya fırlatıldı

Kara günlerde daima Türkiye'nin yanında olan kardeş ülke Katar büyük bir başarıya daha imza attı. Katar Uydu Şirketi (Es'hailSat), "Suhail 2" uydusunu geçen gece ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı.

Katar Uydu Şirketi (Es'hailSat), "Suhail 2" uydusunu geçen gece ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı.

Çoklu medya hizmeti sağlayacak

Katar'ın yerel basınında yer alan haberlerde, uydunun NASA ile işbirliği içinde fırlatıldığı ve başarılı bir şekilde yörüngesine yerleştirildiği ifade edildi.

Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firması tarafından üretilen uydu, yüksek kapasiteli ve esnek bir standart sisteme sahiptir ve çoklu medya hizmeti sağlayacak.

Katar, yapımı 3 yıl süren Suhail 1 uydusunu Ağustos 2013'te Fransa'dan fırlatmıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:36
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