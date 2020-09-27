Katar’dan Araplara ‘ilkeli duruş’ dersi
Katar, Filistin’in çekildiği Arap Birliği dönem başkanlığını devralmayı reddetti.
Filistin’in 22 Eylül’de Arap Birliği dönem başkanlığından çekildiğini duyurmasının ardından Arap Birliğinin iç tüzüğü gereğince bu Katar’a teklif edildi. Katar’ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Katar’ın 2021’in Mart ayında gerçekleştirilecek toplantının başkanlık hakkına bağlı kalmakla birlikte, halihazırda Filistin Devleti’nin çekildiği oturumu sürdürmediğimiz için özür dileriz” ifadelerine yer verildi. Filistin, 22 Eylül’de Arap Birliği’nin İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurmuştu.