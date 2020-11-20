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Aktüel Katar'daki Uluslararası Ajyal Film Festivali sinemaseverleri bir araya getirdi
Aktüel

Katar'daki Uluslararası Ajyal Film Festivali sinemaseverleri bir araya getirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:51:28 -
Katar'daki Uluslararası Ajyal Film Festivali sinemaseverleri bir araya getirdi

DOHA (AA) - Katar'daki Doha Film Kurumunun, bu sene 8.'sini düzenlediği Ajyal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde başladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından ödüllü film yapımcılarını bir araya getiren festivalde, sinemaseverler 31'i Arap yapımı olmak üzere 22 uzun, 58 kısa metraj film izleyecek.

Sanal faaliyetlerin de gerçekleştirileceği festival, 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Festival'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde bir ilk olarak, Japon yönetmen Takashi Yamazaki'nin "Lupin III" filminin de gösterimi yapılacak.


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