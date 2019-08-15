0553 313 94 23

Katar’daki stadyumlarda Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

Katar’daki 40 bin koltuklu Lusail Iconic Stadyumu’nda beton yapısındaki onarım işlemleri tamamlandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
Katar’daki stadyumlarda Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

Katar’daki 40 bin koltuklu Lusail Iconic Stadyumu’nda beton yapısındaki onarım işlemleri tamamlandı.


Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi ülkedeki statlarda çalışmalar sürüyor. Çin’in lider inşaat makinesi üreticisi XCMG, maçların oynanacağı stadyumlardan biri olan Lusail Iconic Stadyumu’nda beton yapısında gerçekleştirilen renovasyon işlemlerinin (aslına uygun olarak onarmak) tamamlandığını duyurdu. Toplam 330 farklı tipte XCMG ekipmanı kullanılan çalışmanın 2020 sonunda tamamlanması öngörülüyor.


XCMG’nin Katar’daki temsilcisi olan AHA Genel Müdürü George Annich konuya ilişkin, "XCMG ürünleri, düzenleyiciler tarafından belirlenen hedefleri, pahalı satış sonrası ücretler olmadan makul ücretler karşılığında kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir" dedi.


XCMG, 2022 FIFA Dünya Kupası Stadyumu projesiyle birlikte 2013 yılından beri "Kuşak ve Yol" ülkelerindeki piyasalarda önemli faaliyetler gerçekleştirdi.


Özbekistan, Malezya, Polonya ve Kazakistan’da beş ortak girişime ve montaj tesislerine sahip olup tüm "Kuşak ve Yol" ülkelerinde 67 adet distribütöre, 72 yabancı yedek parça merkezine, sekiz adet bağlı şirkete, 13 yerli ofise, 300’den fazla servis istasyonuna ve 155 yedek parça istasyonuna sahip olan şirket, iki adet pazarlama şirketi, dört temsilcilik ofisi, on ana distribütör ve 16 adet servis ve yedek parça istasyonu açmayı planlıyor.


Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jiansen Liu, "XCMG, Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinde Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumu gibi altyapı projelerini aktif olarak desteklemektedir. Sadece gelişim fırsatlarını yakalamakla kalmayıp aynı zamanda "Kuşak ve Yol" ülkelerindeki ekonomik gelişime yardımcı olmak amacıyla sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan’dan ilham aldı! Kadın girişimciden sağlık hamlesi
    1. Başkan Erdoğan’dan ilham aldı! Kadın..
    2. Suriyeli çocuğun protez el hayali..
    3. beIN Sports Haber nasıl izlenir | beIN..
    4. (Özel Haber) Tarihi Tunca Köprüsü’nde..
    5. Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan..
    6. Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
    7. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    8. Turgut Özal Tabiat Parkını bayramda 72..
    9. Tekirdağ'da nakliyesi için anlaştı,..
    10. Tatil için yeni bir alternatif
    11. Siz, siz olun bu gıdaları açken..
    12. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    13. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    14. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    15. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    16. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    17. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    18. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    19. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    20. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    21. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    22. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    23. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    24. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    25. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    26. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    27. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    28. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    29. Bursa’da gazimizi darp eden..
    30. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu