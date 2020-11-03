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Aktüel Katar'da "Türk malını keşfet" kampanyası
Aktüel

Katar'da "Türk malını keşfet" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:21:14 -
Katar'da "Türk malını keşfet" kampanyası

DOHA (AA) - Katar'daki büyük market zincirlerinden SPAR, Türk ürünlerini desteklemek için "Türk malını keşfet" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanyanın başlatılması münasebetiyle düzenlenen törene Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katarlı İşadamları Birliği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım Al Sani ve Katar Ulusal Holding Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Velid el-Haymi katıldı.

Markette yer alan Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı ve "Türk malı" ibaresi yerleştirdi.

AA muhabirine konuşan Al Sani, "Gerçekleştirdiğimiz bu büyük işle gurur duyuyoruz. Türk ürünlerinin dünyadaki en kaliteli ürünler olduğunu düşünüyoruz. Araplar ve Müslümanlar olarak Türk ürünlerinin desteklenmesi bizim için önemli." dedi.

Büyükelçi Göksu ise Türk ürünlerine verdikleri destekten ötürü Katar hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Haymi ise SPAR'ın "Türk malını keşfet" sloganı altında Türk ürünlerini destekleme kampanyası düzenlediğini aktardı. Kampanya kapsamında gıda, et, balık, sebze ve meyve gibi temel tüketim maddelerinin desteklenmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Katar'daki büyük market zincirlerinden "Al Rawnak da Türk ürünlerini desteklemek amacıyla geçen hafta benzer bir kampanya başlatmıştı.

Ekim ayının başından bu yana Körfez ülkelerinde gayriresmi bir şekilde Türkiye'den gelen mallara karşı boykot çağrıları yapılmaya başlanmıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı elektronik sinekler diye isimlendirilen sosyal medya trolleri tarafından yürütülen karalama kampanyalarında Türk ürünlerinin satın alınmaması yönünde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu boykot çabalarına karşılık ekim ortalarında sosyal medyada başlatılan karşı hamleyle Türk ürünlerine destek etiketleri Körfez ülkelerindeki halklar tarafından büyük ilgi gördü.


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