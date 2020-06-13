Katar'da tedirgin eden gelişme! Yükseliş sürüyor

Katar Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde bin 828 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 78 bin 416'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte yeni bir ölüm kaydedilmediğini ve şu ana kadar kaydedilen ölü sayısının 70 olduğunu belirtti.

Son 24 saatte bin 956 kişini iyileştiğini açıklayan Bakanlık, şu ana kadar toplam 55 bin 252 kişinin iyileştiği bilgisini paylaştı.

Bakanlık ayrıca son 24 saat içinde 6 bin 165 kişiye, toplamda ise 286 bin 830 kişiye test yapıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, maske ve sosyal mesafe de dahil olmak üzere alınan tüm önlemlere uymanın ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmamanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.