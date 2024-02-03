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Gündem Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi
Gündem

Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 21:04:00 -
Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya gelerek Gazze ve esir takası gibi konularda görüşme yaptı.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Haniyye ve Kalın görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede; esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, Filistin halkına insani yardımın ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğunun vurgulandığı da belirtildi.
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