Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya gelerek Gazze ve esir takası gibi konularda görüşme yaptı.
İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden sürüyor.
Haniyye ve Kalın görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Görüşmede; esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Ayrıca, Filistin halkına insani yardımın ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğunun vurgulandığı da belirtildi.
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