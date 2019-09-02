Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu02 Eylül 2019 Pazartesi 10:05
DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi.
Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Katarlı yetkililer, Katar silahlı kuvvetleri temsilcileri ve bazı ülkelerin askeri ateşeleri katıldı.
Türkiye'nin, Doha'daki El Rayyan Üssü'nde görevli askerlerin de yer aldığı resepsiyonda, Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Zafer Bayramı'nın Türkiye'nin uzun yolculuğundaki önemini anlattı.
Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okudu.
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