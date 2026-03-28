Katar'a İHA saldırısı
Katar'dan yapılan açıklamaya göre; 10 gün sonra İran'dan İHA saldırısı düzenlendi.
Katar Savunma Bakanlığı, yaklaşık 10 gün sonra ülkenin İran'dan atılan çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını bildirdi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin İran'dan atılan çok sayıda İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Silahlı Kuvvetlerin ise tüm İHA'ları engellediği aktarıldı.
Katar, 19 Mart'ta ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurmuştu.
Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazasında Bahreyn'den taziye mesajı! "Türkiye ve Katar ile dayanışma içindeyiz!"