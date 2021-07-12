Katar ve S. Arabistan arasında kritik görüşme

Katar-Suudi Arabistan İzleme Komitesi, Körfez uzlaşısını görüşmek üzere 4'üncü kez toplandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'daki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda Katar tarafına Dışişleri Bakanının Bölgesel İşler Temsilcisi Ali el-Haciri, Suudi Arabistan tarafına da Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşarı Iyd es-Sekafi başkanlık etti.

Komitenin, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşının uygulanması ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi amacıyla toplandığı aktarıldı.

Toplantının gündemine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Katar-Suudi Arabistan İzleme Komitesi toplantılarının ilki 31 Mart'ta Riyad'da, ikincisi 29 Nisan'da Doha'da, üçüncüsü de 14 Haziran'da yine Riyad'da gerçekleştirilmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı