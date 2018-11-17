0553 313 94 23

Katar, "Suhail 2" uydusunu fırlattı

Katar Uydu Şirketi, "Suhail 2" uydusunu geçen gece Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle birlikte fırlattı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:35
Katar, "Suhail 2" uydusunu fırlattı

Katar'ın yerel basınında yer alan haberlerde, uydunun NASA ile işbirliği içinde fırlatıldığı ve başarılı bir şekilde yörüngesine yerleştirildiği ifade edildi. Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firması tarafından üretilen uydu, yüksek kapasiteli ve esnek bir standart sisteme sahiptir ve çoklu medya hizmeti sağlayacak. Katar, yapımı 3 yıl süren Suhail 1 uydusunu Ağustos 2013'te Fransa'dan fırlatmıştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:35
  1. katar
  2. suhail 2

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da başkanın aracına çarpan motosikletli yaralandı
    1. Bursa'da başkanın aracına çarpan..
    2. Bursa'da tarlada fenalaştı hastanede..
    3. Milli güreşçi Tosun'dan altın madalya
    4. Katar, "Suhail 2" uydusunu fırlattı
    5. 9 ilde FETÖ operasyonu
    6. Beşiktaşlı Pepe alacakları için TFF'ye..
    7. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    8. Malatya'da film gibi kovalamaca!..
    9. Öldürdükten sonra iğne yaptılar,..
    10. Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı başladı
    11. Sağanak yağış nedeniyle İnegöl'de 5..
    12. Cemal Kaşıkçı'nın ailesi Cidde'deki..
    13. Whatsapp'ın o özelliği Facebook..
    14. Onları sokakta böyle görünce akın..
    15. Erdoğan'dan tebrik telgrafı
    16. Kop Dağı Geçidi ulaşıma tekrar açıldı
    17. Sivas'tan Robinho'ya yeni anlaşma
    18. Hollanda, Fransa'yı 2 golle yendi
    19. Kafkas arıları kar yağışıyla..
    20. Amerika borsası karışık seyretti
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    Asıl provokatör bu Kemalistler
    Asıl provokatör bu Kemalistler