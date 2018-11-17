Katar, "Suhail 2" uydusunu fırlattı
Katar Uydu Şirketi, "Suhail 2" uydusunu geçen gece Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle birlikte fırlattı.17 Kasım 2018 Cumartesi 08:35
Katar'ın yerel basınında yer alan haberlerde, uydunun NASA ile işbirliği içinde fırlatıldığı ve başarılı bir şekilde yörüngesine yerleştirildiği ifade edildi. Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firması tarafından üretilen uydu, yüksek kapasiteli ve esnek bir standart sisteme sahiptir ve çoklu medya hizmeti sağlayacak. Katar, yapımı 3 yıl süren Suhail 1 uydusunu Ağustos 2013'te Fransa'dan fırlatmıştı.
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