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Dünya Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!
Dünya

Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 21:29:00 - 2023-10-27 21:31:49
Katar rehine krizinde devreye girdi: Katar'dan çarpıcı tarihi bir çağrı!

İsrail ile Hamas arasında savaş devam ederken , iki tarafında elinde bulunan rehinelerle ilgili açıklama geldi.

İsrail ile Hamas arasında gerilim sürerken, iki tarafında elinde bulunan rehinelerle ilgili açıklama geldi

Al Jazeera’da yer alan habere göre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin, Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin “ilerleme gösterdiği ve ileri bir aşamada olduğu” açıklandı.

BIDEN: REHİNELER BIRAKILIRSA ATEŞKESİ KONUŞABİLİRİZ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yatırımlar üzerine yaptığı konuşma Bir gazetecinin, “ABD, rehine anlaşması için bir ateşkesi destekliyor mu?” sorusuna, “Önce rehineler salınmalı, sonra bunu (ateşkes) konuşabiliriz.” yanıtını vermişti.

İSRAİL, REHİNE OPERASYONU DÜZENLEMİŞTİ

Önceki gün İsrail ordusu, askerlerinin gece yarısı Gazze'ye karadan girerek Filistinli gruplara baskınlar düzenlediğini açıklamıştı. Sınırlı sayıda askerin Gazze'de operasyon düzenlediğini duyuran İsrail, operasyonda Hamas'ın elindeki rehinelerin de arandığını bildirmişti.

egetelgraf aktardığı bilgide: Hamas da yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze'ye karadan sızdığını ve çıkan çatışmaların ardından üslerine döndüğünü belirtmişti. Filistinli yetkililerin çatışmalarda İsrail ordusuna ait tankların ve askeri araçların zarar gördüğünü kaydetmişti.
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Yorumlar

OMUT

Eyyy baydın sen gerçekten de zamanın firavunusun sonun yakın ALLAH MAZLOM AHI AHESTE AHESTE ÇIKARILACAK VE İNGİLİZ İSRAİL ŞEYTAN ÜÇGENİNDEN. VE UNUN UŞAKLARIMDAN MALESEF HER ÜLKEDE BU ŞEYTAN ÜÇGENİNİN UŞAKLARI VAR . TÜRKYEDE HAMAS TERÖRDÜR DİYEN mason kılıklı komunist faşist münafık lar.

ömer

yalancı çoban gibi abd kim inanacak sözüne
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