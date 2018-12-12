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Katar, Portekiz Emniyet Genel Müdürlüğü ile anlaştı

Katar, 2022 FİFA Dünya Kupası'na hazırlık maksadıyla Portekiz ile güvenlik içerikli iş birliği anlaşması imzaladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:00
Katar, Portekiz Emniyet Genel Müdürlüğü ile anlaştı

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Geleneksel ve Büyük Projeler Komisyonu ile Portekiz Emniyet Genel Müdürlüğü arasında Katar 2022 FİFA Dünya Kupası'na hazırlık amaçlı iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği anlaşmasından hedefin, 2022 FİFA Dünya Kupası'na hazırlık amaçlı, spor karşılaşmalarında güvenliğin sağlanmasıyla, güvenlik birimlerinin eğitilmesi ve deneyim paylaşımı olduğu belirtildi.

Anlaşmayla ayrıca, Portekiz'deki yoğun taraftar katılımının olduğu maçlarda Katar güvenlik birimlerinin eğitilerek deneyim kazandırılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:00
  1. Portekiz Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Katar 2022 FİFA Dünya Kupası
  3. QNA

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