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Gündem Katar Mossad ile görüşmelere başladı!
Gündem

Katar Mossad ile görüşmelere başladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 14:54:00 -
Katar Mossad ile görüşmelere başladı!

Mossad’ın Katarlı ekiple arabuluculuk konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

Mossad'ın Katar arabulucu ekibiyle arabuluculuk konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

İsrail'in Mossad istihbarat servisinden bir ekibin, Gazze ateşkesinin yeniden başlatılması konusunda Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Cumartesi günü Doha'ya gittiği öğrenildi.

Katar'ın aracılık ettiği Mossad görüşmelerinin, yeni kategorideki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması potansiyeli ve yeni ateşkes parametreleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

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