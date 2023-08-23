Katar! Made in Katar'ın en çok tercih edilen ihracat haritası: İsteyenlere büyük, bomba fırsatlar sunuyor!

Suhail Industrial Holding Group'ta Baş Geliştirme Sorumlusu Shadi Afif, "Şu an 15 fabrikamız var, hepsi mühendislik endüstrilerinde, çelik hurdalarını dökme demire ve düktil, sfero dökme demire dönüştüren dökümhanedeler." diyor.

Bu 15 fabrikadan bir tanesi diğerlerinden ayrılıyor. Suhail Engineering Industries'e ev sahipliği yapan bu fabrika, şirketin bugüne kadarki en yeni ve en yüksek teknolojili fabrikası.

13 bin metrekareden fazla bir araziye sahip Suhail Engineering Industries'de yaklaşık 60 endüstriyel makine var. Burası gürültüsü dışında, tipik bir fabrika ortamı değil. Yüksek teknoloji ürünü makineleri, kliması ve hatta biraz yeşilliği var. Suhail Industries, endüstriyel bir fabrikanın tıpkı ürünleri gibi sürdürülebilir ve çevre dostu olamayacağı fikrine meydan okuyor.

Suhail Engineering Industries'te fabrika yöneticisi Omar Ziad Atiyeh, "Ana hedefimiz son teknoloji ürünü, çevre dostu ve sıfır etkisi olan bir fabrikaya sahip olmaktı. Temel olarak, çevreyi etkileyebilecek her türlü atığın uygun şekilde ele alınmasını ve çalışanlar için iyi bir atmosfer sağlanmasını istedik. Bu nedenle fabrikalarda ağaçların olması gibi Japon metodolojilerini kullandık, bu da fabrikada çalışan herkese iyi bir hava katıyor." şeklinde konuşuyor.

Suhail Industries için işler o kadar iyi gidiyor ki, müşterilerinin yarısından fazlasını uluslararası pazarı oluşturuyor. Grubun üretiminin sadece yüzde 20'si Katar pazarına, diğer yüzde 20'si Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ve kalan yüzde 60'ı da başta ABD, Çin ve Kore pazarları olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.

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Çölün ortasında sebze çiftliği

Bir çöl ülkesi olmasına rağmen Katar'da tarıma yapılan yatırım ülke için büyük bir dönüm noktası oldu. Artık Katar'ın dört bir yanındaki insanların günlük taze sebzelere ulaşabiliyor.

Safwa Çiftliği, ülkenin en eski aile işletmelerinden biri. CEO’su Fardan Fahad Alfardan Safwa Çiftliği'nin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor:

"Her şey 1975’te başladı. Burası, daha çok ailemin her hafta sonu pikniğe gittiği bir alandı. O zamanlar diyelim ki yüz metrekare civarındaydı ve şimdi neredeyse 1 milyon metrekareye ulaştı. Evde küçük akuaponik makinelerim vardı. Pizzayı çok sevdiğim için çeri domates ve fesleğen yetiştiriyordum. Dedeme bu sistemden bahsettim, insanlar pazarda bunları yetiştirmiyor. Ve eğer ben yapabiliyorsam, eminim herkes yetiştirebilir. Dedem de bana yazın ortasında, 'Eğer kendi paranı koyup gözümün önünde yetiştirebilirsen, senin için buna yatırım yapacağım ve aile gruplarının bir parçası yapacağım.' dedi. Bu üç yıl önceydi ve bugün başlangıçta yaptığımızdan çok daha fazlasını yapıyoruz."

Mütevazı bir başlangıçtan yüksek teknolojili bahçecilik teknikleri kullanan bir şirkete...

Bir yandan köklerine bağlı kalırken bir yandan da teknolojiyi kullanan Safwa, Katar'da başka türlü yetiştirilmesi mümkün olmayan birinci sınıf ürünler üretiyor. Bunlar arasında İtalyan fesleğeni, lahana, marul ve biber yer alıyor.

Alfardan "Dürüst olmak gerekirse bunu başardığımıza ben de şaşırdım. Dışarısı şu an 48 ila 50 derece. Ama içerde 28 ila 30 derece sıcaklıklara ulaşıyoruz, ki bu da bazı ürünler için çok iyi. Çölde olduğumuz için bu, büyük bir fark yaratıyor. Örneğin, akuaponik tarımda çok fazla suya ihtiyacınız var ancak suyun yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir, oysa normal eski usul çiftçilikte suyun tamamını kaybedersiniz." diyor.

Girişimci aileler

Ayman Natsheh Azure Ticaret ve Taahhüt şirketinin CEO'su. Şirket neredeyse yirmi yıldır kişiye özel mobilya işi yapıyor. Filistinli iş insanı, evi olarak benimsediği ülkede iş kurmaktan büyük gurur duyduğunu söylüyor:

"Çok mutluyum, kalıcı bir atölyeye sahip olmak benim hayalimdi çünkü daha önce kiralık atölyedeydik ve şimdi kendimize ait bir atölyemiz var. Katar’da yaşamış ve Katar’da okumuş biri olarak hayatım boyunca, Katar'da bazı ürünlerimin olmasını ve 'Made in Qatar' etiketi taşımasını istedim. Burada pek çok iş yapabiliyoruz ve dışarıdan ithal etmemize gerek kalmıyor."Natşeh bir sosyal medya yöneticisi işe almadan önce, değişen zamana ayak uydurmak için kızının dijital bilgisine güveniyordu.

Hana Natşeh babasının izinden giderek 2021 yılında kendi işini kurdu. Şirketi Blankk, tüm satış ve pazarlamasını yalnızca çevrim içi olarak yapıyor.

Üniversite öğrencisi Hana, özel kutlamalar için çevre dostu el yapımı kartlar ve çıkartmalar tasarlıyor.

Hana, "Her zaman bu kadar basit bir şeyle insanları daha mutlu etmek için bir yol, bir fırsat vardır. Ve ben bunun bir parçası olmayı seviyorum. Büyürken babamın kendi işini büyütmesini izledim ve en başından şu anda bulunduğu yere kadar, ne kadar geliştiğini, ilerlediğini ve pazarda ne kadar büyüdüğünü gördüm. Bence bu benim için çok motive edici oldu." ifadelerini kullanıyor.

Katar'daki köklü işletmeler ülkenin sürdürülebilir büyümesinin temel direkleri olarak statülerini sağlamlaştırırken, destekleyici bir ekosistem de küçük ama hırslı girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. (euronews)

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