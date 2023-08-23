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Ekonomi Çin akaryakıt fiyatlarında zam açıklaması Benzin ,motorin ton fiyatında 55 yuan para artışı! Son durum bu
Ekonomi

Çin akaryakıt fiyatlarında zam açıklaması Benzin ,motorin ton fiyatında 55 yuan para artışı! Son durum bu

Yeniakit Publisher
2023-08-23 16:25:00 - 2023-08-23 16:27:47
Çin akaryakıt fiyatlarında zam açıklaması Benzin ,motorin ton fiyatında 55 yuan para artışı! Son durum bu

Çin, uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle zam iddia edildi. Benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti. Benzinin ve motorinin ton fiyatında 55 yuan zam yapılacak bu önemli kararlar alınmıştır

Çin, uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti. Benzinin ve motorinin ton fiyatında zam yapacak...

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren, benzinin ve motorinin ton fiyatında 55 yuan (7,55 dolar) zam yapılacak.

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC), Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) ve rafinerilerden petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.
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