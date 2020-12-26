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Aktüel Katar Kızılayı ve UNRWA'dan Filistinliler için bağış kampanyası
Aktüel

Katar Kızılayı ve UNRWA'dan Filistinliler için bağış kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:22:00 -
Katar Kızılayı ve UNRWA'dan Filistinliler için bağış kampanyası

KATAR (AA) - Katar Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), kış mevsiminde Filistinlilere destek için bağış kampanyası başlattı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, "İnsan onuruna paha biçilemez" sloganı altında başlatılan kampanyada 1 milyon 100 bin dolar bağış toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplanan bu bağışın, Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da soğuk havalardan etkilenen yaklaşık 123 bin Filistinliye yardım projelerinde kullanılacağı ifade edildi.

Habere göre, Katar Kızılayı Genel Sekreteri Ali el-Hammadi, söz konusu kampanyanın, UNRWA ile imzalanan mutabakat zaptının ilk meyvesi olduğunu belirtti.

Hammadi, mutabakat zaptının, Filistinli mültecilere insani yardımda bulunmak için iş birliği yapılmasını hedeflediğini dile getirdi.

Filistin'de sürekli olarak yardım projeleri yürüten Katar Kızılayı, son olarak ekim ayında Batı Şeria ve Kudüs'te 1 milyon 350 bin dolarlık 4 insani projeyi hayata geçirmişti.

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