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Dünya Katar kararı verdi! Yatırımı dikkat çekti: RwandaAir hamlesi! Önce havalimanı şimdi havayolu satın alıyor
Dünya

Katar kararı verdi! Yatırımı dikkat çekti: RwandaAir hamlesi! Önce havalimanı şimdi havayolu satın alıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-17 11:03:00 - 2024-06-17 11:07:29
Katar kararı verdi! Yatırımı dikkat çekti: RwandaAir hamlesi! Önce havalimanı şimdi havayolu satın alıyor

Qatar Airways, Ruanda merkezli RwandAir’in %49 hissesini satın alarak Afrika’daki varlığını güçlendirmeyi planlıyor. RwandAir CEO’su Yvonne Makolo, anlaşmanın önümüzdeki ay başlarında tamamlanmasını bekliyor.

Qatar Airways, Ruanda merkezli RwandAir’in %49 hissesini satın alarak Afrika’daki varlığını güçlendirmeyi planlıyor. RwandAir CEO’su Yvonne Makolo, anlaşmanın önümüzdeki ay başlarında tamamlanmasını bekliyor. RwandAir CEO’su Yvonne Makolo, Financial Times’a verdiği demeçte, Qatar Airways’in önümüzdeki ay başlarında RwandAir’in büyük bir hissesini satın alma işlemini tamamlamasının beklendiğini doğruladı. Makolo, Katar ve Ruanda’nın son beş yıldır bu anlaşma üzerinde çalıştığını ve sürecin son aşamasına gelindiğini belirtti. Financial Times’ın haberine göre, Katar’ın havayolu şirketi, açıklanmayan bir meblağ karşılığında RwandAir’in %49 hissesini satın alacak. Qatar Airways henüz konuyla ilgili yorum yapmazken, RwandAir’den de resmi bir açıklama gelmedi.

Havalimanının yüzde 60’ını almışlardı Bu yılın başlarında Qatar Airways CEO’su Badr Mohammed Al Meer, şirketin yakında Güney Afrika’da bir havayolu şirketine yatırım yapacağını duyurmuştu. Qatar Airways, 2019 yılında Ruanda’da inşa edilmekte olan 1,3 milyar dolarlık yeni bir uluslararası havalimanının %60 hissesini almıştı. Ayrıca, Afrika’da RwandAir dahil olmak üzere çeşitli havayolu şirketleriyle kod paylaşımı anlaşmaları bulunuyor.

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