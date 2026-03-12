Katar, İHA'ları düşürdü

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarının engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İran'dan fırlatılan 2 balistik ve bir seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, Katar hava sahasında bazı İHA'ların da düşürüldüğü ifade edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.