Katar, Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini yineledi

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre Al Sani, ziyaret için başkent Doha'da bulunan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ile görüştü.

İkili işbirliği ilişkilerinin ve ortak öneme sahip konuların tartışıldığı görüşmede Al Sani, Katar'ın Filistin ulusal uzlaşmasının gerçekleşmesine tam destek verdiğini söyledi.

Katar Bakanı, ülkesinin de Filistin meselesine uluslararası kararlar, Arap Barış Planı ve iki devletli çözüme dayalı adil bir çözümü desteklediğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalı, Katar'ın İsrail ile normalleşme konusunda ABD'ye verdiği tepkiyi bozan bir haber yayınlarken, Doha yönetimi normalleşme iddialarını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in Filistinin işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki kararlı tavrımızı sürdürüyoruz. Destek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. .dedi