Katar Emiri Al Sani emri verdi: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için çalışma zamanı geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uluslararası toplumun Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için çalışma zamanının geldiğini söyledi.Al Sani, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

Konuşmasında Filistin halkının İsrail saldırıları altında yaşadığı "7 felaket haftaya" dikkati çeken Al Sani, uluslararası toplumun yapması gerekenlere değindi.Katar Dışişleri Bakanı, "Adil ve kapsamlı bir barış için ciddi çalışma zamanı artık gelmiştir. Uluslararası hukukun, tek kriterli, ayrımcılık ve seçicilik olmaksızın taraflar arasında adil bir şekilde uygulanıyor olmasını görmek isteriz." dedi.Uluslararası toplumun ve BMGK'nin, bu şiddet çemberinin devamına izin vermemesi konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Al Sani, şunları söyledi: "Uluslararası toplumun, İsrail işgalinin sivillere, sivil yapılara ve yardım kuruluşlarına karşı işlemiş olduğu suçlara karşı sessizliği ve çifte standartlı tutumu, insanlığın alnında bir kara leke olarak kalacaktır. "İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefli şiddet uygulamalarının başarısız olduğunu belirten Al Sani, "Filistin halkı haklarından vazgeçmeyecektir. Özellikle geleceğini belirleme ve istikrara ulaşma hakları baki kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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