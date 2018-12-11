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Katar ekonomisi abluka sonrasında güçlendi

Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Suud Al Sani 2017'de bütçe açığının 13 milyar dolar olduğunu, bu yılın ilk yarısında ise bütçenin 2.6 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı

11 Aralık 2018 Salı 01:59
Katar ekonomisi abluka sonrasında güçlendi

DOHA (AA) - Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Suud Al Sani, ablukanın başladığı Haziran 2017'den sonra ülkenin ekonomisinin daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Başkent Doha'da düzenlenen "Euromoney Katar 2018" konferansında konuşan Merkez Bankası Başkanı Al Sani, "Ablukanın ilk aylarında bankadaki uluslararası rezervler ve döviz likiditesinde yüzde 20'den daha fazla bir gerileme yaşandı. Ancak sonrasında toparlanarak, normal seviyeye ulaştı. Daha sonra bu seviyeyi de aştı." dedi.

Al Sani, 2017'de bütçe açığının 13 milyar dolar olduğunu, bu yılın ilk yarısında ise bütçenin 2.6 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı.

Zalimce uygulanan abluka sonrasında döviz rezervlerinde artış kaydedildiğini belirten Al Sani, Katar Merkez Bankasındaki rezervlerin eylül ayında 46,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 01:59
  1. abluka
  2. bütçe fazlası
  3. ekonomi
  4. Katar

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