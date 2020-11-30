Katar CHP'de neden alerji yaptı? Borsa İstanbul'un perde arkası

Katar geçtiğimiz günlerde Türkiye ile dev anlaşmalara imza attı. Katar'dan Türkiye'ye bir süreden beri yapılan yatırımların 25 milyar dolara ulaştığı iddia edilirken muhalefet tarafından yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a devredilmesini manipüle eden ve Türk ordusunun satıldığını söyleyen CHP'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Satılmış ordu değil, satılmış kafalar" adlı köşe yazısında, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hisselerinin Katar'a satılmasını kaleme alarak CHP'nin hem Borsa İstanbul hem de genel Katar politikasındaki ikiyüzlülüğü deşifre etti.

Mehmet Acet, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hisselerinin Katar'a satılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede Katar Emiri'nin Macron'a, Erdoğan hakkında söylediği sözleri hatırlatarak iki ülke arasında bağa vurgu yaptı.

Yazısının devamında CHP'li vekilin Habertürk ekranlarında Tank Palet Fabrikası'nı örmek vererek sarf ettiği "satılmış ordu" sözlerine tepki gösteren Acet, "Mesele Tank Palet Fabrikası ya da bu fabrikanın mülkiyetinin kimde olduğu meselesi değil tabii. CHP açısından mesele, bu işin içinde bir Arap sermayesinin yani Katar'ın olması meselesi" dedi.

CHP'nin 'Katar alerjisi' hortladı

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı sıralamasında Katar'ın ilk 10'da bile olmadığını belirten Acet, "Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun satışına gelince. Anlaşmanın perde arkasında şöyle bir hikâye var: Borsa İstanbul'un bugün Katar tarafından satın alınan yüzde 10 hissesi, 2015'te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından satın alınmış olan hisseden oluşuyor. 2015'te böyle bir satış Avrupa'ya yapılınca, CHP'den kılını kıpırdatan olmamış tabii. Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nı Katar yerine yine Batı'dan bir ülke almış olsaydı, sizi temin ederim, yine sesleri çıkmayacaktı" ifadelerini kullandı.

İşte Acet'in yazısındaki "Borsa İstanbul" kısmı şu şekilde;

"Türkiye Yatırım Ajansı'nın verilerine göre, 2003 ila Eylül 2020 arasında Türkiye'ye gelen yabancı yatırım sıralamasında birinci sırayı Hollanda alıyor.

Sıralamada Avrupa ülkeleri ve ABD, onuncu sıradaki Azerbaycan'ın önünde yer alıyor. Yani Katar, bu sıralamada ilk 10'da bile yer almıyor. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun satışına gelince. Anlaşmanın perde arkasında şöyle bir hikâye var:

Borsa İstanbul'un bugün Katar tarafından satın alınan yüzde 10 hissesi, 2015'te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından satın alınmış olan hisseden oluşuyor. 2015'te böyle bir satış Avrupa’ya yapılınca, CHP'den kılını kıpırdatan olmamış tabii.

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı Katar yerine yine Batı'dan bir ülke almış olsaydı, sizi temin ederim, yine sesleri çıkmayacaktı. Ama görüyorsunuz işte, işin içinde Katar olunca, işin içinde bir Arap sermayesi olunca, CHP açısından mesele "satılmış ordu" küstahlığına kadar gidebiliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün Kanal 7'de yaptığımız programda bu konular gündeme gelince şunları söyledi:

"Katar, Türkiye'yi kuşatanların eksenine girseydi, CHP'nin Katar ile bir sorunu olmazdı. Tıpkı Yunanistan, Suudi Arabistan, BAE ile bir sorunları olmadığı gibi. Dikkat edin Türkiye düşmanları ile hiçbir sorunları yok. Asla bunlara karşı bir şey onlardan duyamazsınız."

İşin bir böyle bir tarafı var.

Bir de, bir ideolojik hastalık halini almış olan, Türkiye'nin Müslüman ülkelerle olan yakınlaşmasına duyulan alerji var. Katar'a karış takınılan bu tutumu başka nasıl izah edebileceksiniz ki?"